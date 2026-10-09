WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
Ponto Grill
Portela FM
Sala
F&J Santos
APPATA
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
Niederle
Sicoob
Meganet
Unimed
Tenente Portela

O Banquete do Reino – Convite universal e resposta generosa

O convite de Deus para o banquete do Reino é universal, mas exige conversão, caridade e uma vida coerente com os ensinamentos do Evangelho.

Visão de Fé

Visão de FéPor: Dom Antonio Carlos Rossi Keller, Bispo Diocese de Frederico Westphalen

09/10/2026 19h42
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A liturgia do 28.º Domingo do Tempo Comum – Ano A apresenta-nos a imagem poderosa do banquete como símbolo do Reino de Deus. Deus prepara uma festa de alegria, abundância e vida plena para todos os povos. O convite é gratuito e universal, mas exige uma resposta consciente e uma “veste de festa”: o coração convertido, a vida coerente e a disponibilidade para entrar na dinâmica do amor.

Na primeira leitura, o profeta Isaías anuncia um banquete no monte do Senhor: manjares suculentos, vinhos deliciosos, preparados para todos os povos. Deus destrói a morte para sempre, enxuga as lágrimas de todas as faces e elimina o opróbrio. É a visão messiânica da felicidade definitiva, onde a comunhão com o Senhor se torna a verdadeira refeição que sacia a fome humana de sentido e de paz.

O salmo responsorial (Sl 22) responde com confiança: “Habitarei para sempre na casa do Senhor”. O Senhor é pastor que nada deixa faltar. Conduz a verdes pastagens, prepara a mesa na presença dos inimigos e unge a cabeça com óleo. A bondade e a graça acompanham o fiel todos os dias. O salmo transforma o anúncio de Isaías em oração pessoal: já agora experimentamos o cuidado divino que nos prepara para o banquete eterno.

Na segunda leitura, São Paulo testemunha a liberdade de quem aceitou o convite. Sabe viver na pobreza e na abundância, na fome e na fartura. “Tudo posso n’Aquele que me conforta”. A comunidade de Filipos, generosa e solidária, é exemplo concreto de quem responde ao chamado com partilha e confiança. Deus proverá tudo o que é necessário segundo a sua riqueza em Cristo. A segunda leitura mostra que o banquete do Reino não é apenas promessa futura: já se vive na gratidão e na solidariedade.

O Evangelho de Mateus traz a parábola do rei que preparou as bodas do filho. Os primeiros convidados recusam: uns vão ao campo, outros aos negócios; alguns até agridem e matam os mensageiros. O rei então manda chamar todos os que se encontram nas encruzilhadas – bons e maus. A sala enche-se. Porém, um homem entra sem o traje de festa e é expulso. “Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos”.

A parábola é exigente. O convite é universal: Deus não exclui ninguém. Mas a entrada no banquete pede a “veste nupcial” – a conversão, a justiça, a caridade, a vida segundo o Evangelho. Não basta estar presente; é preciso vestir-se da graça e da coerência. A indiferença, o egoísmo ou a superficialidade tornam-nos indignos da festa.

Este domingo interroga-nos: como respondemos ao convite diário do Senhor? Aceitamos a mesa da Eucaristia com coração preparado? Vivemos a solidariedade que Paulo elogia? Ou preferimos os nossos campos e negócios, adiando o essencial?

O banquete está pronto. O Rei espera. Que a graça nos ajude a vestir a veste de festa e a entrar com alegria, tornando-nos também mensageiros que convidam outros para a mesma mesa de vida e amor.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fotos: Júlio Santos/FP 5ª Feira Negócios Daqui terá aproximadamente 140 participantes e expectativa de superar 15 mil visitantes
Foto: Divulgação O Banquete do Reino – Convite universal e resposta generosa
Foto: Divulgação O Mágico Mundo da Ilusão
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h15
17°
Chuvas esparsas Máxima: 19° - Mínima: 16°
17°

Sensação

2.88 km/h

Vento

99%

Umidade

Portela FM
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Folha Popular
Agro Niederle
Sala
Lazzaretti
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicredi
APPATA
Pizzaria Alcapone
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado do povo
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Tarzan
Vento Sul
Sicoob
Lazzaretti
Sicoob
Agro Niederle
Fitness
Municípios
Tenente Portela - RS
5ª Feira Negócios Daqui terá aproximadamente 140 participantes e expectativa de superar 15 mil visitantes
Tenente Portela - RS
O Banquete do Reino – Convite universal e resposta generosa
Mecânica Jaime
Portela FM
Agro Niederle
APPATA
Sala
Sicoob
Mercado do povo
Fitness
Unimed
Meganet
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Vento Sul
Últimas notícias
Há 4 horas Alcolumbre marca votação da PEC pelo fim da 6x1 para quarta-feira
Há 4 horas TSE manda suspender site que oferece criptomoedas por apoio a Flávio
Há 7 horas Governo do RJ identifica desvios de R$ 400 milhões na Cedae Saúde
Há 7 horas Edson Fachin manda PF investigar ameaças contra Flávio Dino
Há 7 horas Pesquisa mostra que 82% são contra crianças de até 3 anos com celular
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Tarzan
Sicredi
Fitness
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Unimed
Vento Sul
Sicoob
Sala
Lazzaretti
APPATA
F&J Santos
Portela FM
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mais lidas
1
Há 4 dias Justiça decreta prisão preventiva de investigado por feminicídio em Barra do Guarita Homem é investigado pela morte de uma mulher de origem venezuelana; ele permanece internado após tentativa de tirar a própria vida
2
Há 6 dias Mulher é morta em possível feminicídio na manhã deste domingo em Barra do Guarita
3
Há 5 dias PL terá maior bancada em início de legislatura no Senado desde 1988
4
Há 3 dias Bohn Gass é reeleito deputado federal com 111.196 votos no Rio Grande do Sul
5
Há 7 dias Temporais ganham força neste sábado e colocam a Região Celeiro em alerta para granizo e ventos acima de 90 km/h
Tarzan
APPATA
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Vento Sul
Rádio Municipal
Portela FM
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
APPATA
Lazzaretti
Mercado do povo
Vento Sul
Fitness
Sala
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Meganet
Sicredi
Tarzan
Agro Niederle
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados