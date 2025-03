Carnaval paulistano tem impacto de R$ 3,4 bilhões na economia

A prefeitura de São Paulo divulgou, na tarde desta segunda-feira (10), os números oficiais do carnaval deste ano. A cidade teve, nos três fins de semana de festa e desfiles, 16,5 milhões de foliões, com impacto de R$ 3,4 bilhões e criação de 50 mil empregos diretos e indiretos.

Segundo a SPTuris, empresa pública que organizou os eventos, a cidade teve 73,7% a mais de turistas no carnaval de rua. O município destacou ainda os resultados positivos em segurança limpeza e transporte.

Nos blocos, foram recolhidas 645 mil toneladas de lixo, das quais 140 mil foram encaminhadas para reciclagem. A limpeza após a passagem dos blocos teve tempo médio de 40 minutos. No transporte, foram 35 milhões de viagens usando ônibus municipais, 20,8 milhões nos cinco dias de carnaval e 8,9 milhões de viagens gratuitas aos domingos, quando o modal não cobra tarifa.

Também houve atendimento com linhas especiais no Sambódromo do Anhembi, para onde 55 mil dos 220 mil espectadores foram de ônibus. Outro destaque foi para o serviço Atende+, que levou 2.367 passageiros especiais ao Anhembi para assistir aos desfiles.

Na entrevista coletiva, a SPTuris destacou também ações voltadas para os direitos humanos. A cidade contou com 100 mil ações do protocolo Não Se Cale, que junta ações de combate ao assédio e violência contra a mulher, contra a população LGBTQIA+ e contra o racismo.



Embora concentradas na distribuição de preservativos e de tatuagens adesivas em campanhas, as ações também levaram ao atendimento de 65 pessoas que passaram por situações de assédio. Outro destaque foi para as ações de busca a desaparecidos, que ajudaram a encontrar 41 pessoas.