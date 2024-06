O coração humano de Deus

No dia 7 deste mês de junho a Igreja católica celebra a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Esta devoção se tornou uma solenidade, categoria mais alta nas celebrações litúrgicas católicas, pelo seu significado da fé em Deus que se encarnou no homem Jesus. A espiritualidade do Sagrado Coração permanece muito atual.

Já no século XIII houve uma mística alemã, chamada Santa Gertrudes, a Grande, que em suas experiências espirituais, tinha uma profunda relação com o coração de Jesus. Ela expressou isso quando se sentiu como o discípulo amado, São João Evangelista, que repousou a sua cabeça no peito de Jesus durante a última ceia, sentindo o pulsar do coração de Jesus.

Foi uma mística francesa quem teve a visão mística mais significativa do Sagrado Coração de Jesus. Santa Margarida Maria Alacoque, a partir do ano de 1673, durante suas orações diante do Sacrário começou a receber a visita de Jesus, que lhe pedia para ter uma devoção particular ao seu Sagrado Coração. A imagem que Margarida Maria descrevia era de um coração radiante como o sol, com sua chaga adorável, coroado de espinhos, sobre o qual despontava uma cruz, sobre um trono de espinhos. Esta é descrição que ela escreveu em seus diários.

Até o ano de 1690 , ano da morte de Santa Margarida, Jesus lhe aparecia. Ela faleceu no bairro Montmartre em Paris, onde foi construído o famoso santuário Sacre Coeur, Sagrado Coração, local de peregrinação de milhares de fiéis e fonte de irradiação da devoção ao Sagrado Coração de Jesus até os dias de hoje.

Quero refletir sobre a imagem que se manifestou na visão da Santa Alacoque. O coração é humano, que sangra, com uma chaga aberta, consequência da lança que o perfurou enquanto estava crucificado. Não é somente uma recordação do que aconteceu com Jesus, mas confirma a fé que Deus sofre em todos os que padecem. O que fizerdes ao menor dentre vós é a mim que estais fazendo, adverte Jesus (Mt 25,40). Este coração está cercado por uma coroa de espinhos e dele sobressai uma cruz de um trono de espinhos.

Glória, sofrimento e humanidade são os símbolos fundamentais desta visão.

Humanidade porque é um coração que sangra e que foi ferido de morte, como acontece na história das pessoas. Sofrimento, pois dificilmente alguém consegue viver sem carregar cicatrizes de dores, perdas, derrotas, erros e pecado que foram superados. Glória é a esperança cristã. O coração chagado de Jesus é agora o coração de Cristo que ressuscitou e que dá a certeza que no final Deus sempre vence.

Hoje necessitamos muito desta esperança sem desconhecer, camuflar ou maquiar as realidades de sofrimento na humanidade. Concluo repetindo as orações, Jesus, fazei nosso coração semelhante ao Vosso e Sagrado Coração de Jesus, eu confio em Vós.