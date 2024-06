Sicredi apoia a transmissão do Festival Salve o Sul e fortalece mobilização em prol das comunidades afetadas no RS

O Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo o país, reafirma seu comprometimento com as comunidades gaúchas e continua com uma ampla mobilização de apoio e solidariedade para ajudar a população afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A instituição irá apoiar a transmissão do Festival beneficente “Salve o Sul”, evento que será realizado em São Paulo nos próximos dias 7 e 9 de junho, com exibição na TV Globo, Multishow e Globoplay, reunindo os principais nomes da música brasileira em prol das vítimas do Rio Grande do Sul.

Os recursos provenientes das receitas de publicidade líquida dos patrocínios de transmissão Globo e das doações incentivadas ao longo da exibição do show, por meio de QR Code, serão destinados para as instituições da plataforma Para Quem Doar. Na plataforma, a campanha “SOS Chuvas RS” reúne entidades sociais, como a Fundação Sicredi, que já estão em contato com lideranças locais e autoridades para direcionar as arrecadações para os municípios mais afetados.

Durante a exibição do festival nos canais Multishow e BIS, nos dias 7 e 9 de junho, e na Globo (tv aberta), no dia 9 de junho, o Sicredi também veiculará o filme “Cooperar é somar: 1+1”. Por meio do movimento, a instituição financeira cooperativa está dobrando cada real recebido no pix da Fundação Sicredi, ajuders@sicredi.com.br. Até agora, R$ 10 milhões já foram recebidos nessa iniciativa, que teve início no dia 3 de maio, e o Sicredi aportou o mesmo valor doado, totalizando R$ 20 milhões. Esses recursos estão sendo destinados às cooperativas do Sicredi e utilizados de diferentes formas, considerando a necessidade da população de cada município.

“O apoio à transmissão do Salve o Sul, a divulgação da nossa iniciativa “Cooperar é somar: 1+1” e todas as demais ações realizadas pelas nossas cooperativas refletem um dos pilares do cooperativismo, que é a solidariedade, com a união de esforços para enfrentar os desafios. Queremos seguir chamando a atenção para o tema, reforçar a mensagem de que as doações ainda são muito importantes para atender as pessoas de forma imediata e para a reconstrução e retomada. Juntos, podemos fazer a diferença e apoiar aqueles que mais precisam neste momento desafiador”, afirma Cris Duclos, diretora de Marketing e Experiência do Sicredi.

Vale ressaltar que, desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul, o Sicredi tem se envolvido em diversas ações para apoiar os colaboradores, associados e locais afetados. Além das doações realizadas por meio da Fundação Sicredi, tomou medidas voltadas a seus associados, como a prorrogação do vencimento de empréstimos e financiamentos, a suspensão de protestos e negativações automáticas de títulos, a isenção do pagamento de multas e juros por atrasos em consórcios, entre outras. Mais informações em www.sicredi.com.br/site/ajuders/.

Com informações da Assessoria de Comunicação | Sicredi Raízes.