Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento disponibiliza a nova vacina contra a Civid

A nova vacina contra a Covid-19 já está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Os públicos-alvo são crianças e grupos de maior risco, ou seja, aqueles mais suscetíveis a desenvolver formas graves da doença e que receberão reforço anual ou semestral, conforme o caso.

Em Tenente Portela, conforme a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, a vacina da Covid-19 estará disponível no ESF 2 (Postão) nos dias 13 e 14 de junho, no horário das 8 às 16 horas. As doses são limitadas. Confira mais informações sobre a vacinação a seguir:

Quem pode se vacinar?

Crianças: todas aquelas entre 6 meses e 5 anos incompletos, não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto.

Grupos prioritários: pessoas com 60 anos ou mais; gestantes e puérperas; pessoas imunocomprometidas a partir de 5 anos; indígenas; trabalhadores de saúde; pessoas com deficiência permanente; portadores de comorbidades, incluindo diabetes, hipertensão arterial resistente, pneumopatias crônicas graves, insuficiência cardíaca, síndromes coronarianas crônicas, doença renal crônica, obesidade mórbida, síndrome de Down e outras trissomias, entre outras – uma dose anual.

Quem está fora dos grupos prioritários pode se vacinar?

Se a pessoa nunca se vacinou contra a Covid-19, poderá receber a dose. De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde, “para 2024, além da vacinação das crianças de seis meses a menores de cinco anos e de grupos de maior risco, também está sendo realizada a vacinação de pessoas com mais de cinco anos – mesmo aquelas não pertencentes aos grupos prioritários – que não foram vacinadas anteriormente, pois o esquema primário para a faixa etária de maiores de cinco anos consiste em uma dose.” A pasta ainda garante que “qualquer pessoa que não tenha iniciado o esquema vacinal primário receberá as doses necessárias, de acordo com os esquemas vacinais vigentes.”

Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela.