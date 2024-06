Sindicato da Polícia Civil aciona Justiça para que Banrisul não suspenda empréstimos consignados

Sul 21 – O Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores da Policia Civil do Rio Grande do Sul (UGEIRM), ajuizou, na tarde desta segunda-feira (10), uma ação judicial contra o Banrisul e o governo do estado, pleiteando alterações na suspensão do empréstimo consignado pelo banco.

A ação reivindica a anulação da operação do Banrisul que suspende as seis parcelas dos empréstimos consignados (maio a outubro), diluindo-as nas parcelas restantes do contrato, com acréscimos de juros. O sindicato também pede que o banco cumpra a oferta que havia divulgado anteriormente: a suspensão da cobrança de quatro parcelas, a partir de maio, agendando a cobrança delas para o final do contrato de empréstimo, sem o cômputo de juros e no valor original dos contratos.

A UGEIRM postula também a condenação do Banrisul ao pagamento de indenização moral para cada um dos associados da entidade, no valor individual de R$ 3 mil.

“A direção da UGEIRM está recorrendo ao Judiciário para reverter a verdadeira arbitrariedade cometida pelo Banrisul, ao repactuar de forma automática e unilateral os empréstimos consignados do funcionalismo estadual”, afirma o presidente do sindicato, Isaac Ortiz. “Não bastasse a arbitrariedade, o banco do estado ainda fez um verdadeiro confisco nos salários dos policiais, ao majorar as parcelas subsequentes com a cobrança de juros, sem uma mínima consulta aos servidores do estado. Esperamos que o Judiciário atenda o nosso pleito e reverta esse verdadeiro absurdo cometido em um momento tão difícil para os servidores do estado”.