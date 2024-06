Projeto propõe tombar Muro da Mauá e impedir sua demolição

Sul 21 – Um projeto de lei do vereador Claudio Janta (Solidariedade) propõe tombar o Muro da Mauá como patrimônio histórico-cultural de Porto Alegre. Pelo projeto, o muro tombado não poderá ser extinto ou removido do local, mas poderá ser restaurado, modernizado ou restituído em caso de sinistro.

“O muro serviu de proteção com certa eficiência, pois houve algumas falhas nos portões por falta de manutenções prévias, o que ocasionou a entrada de água em pontos da cidade. Além disso, houve transbordo através das galerias pluviais, que além de terem sua capacidade reduzida pela metade por obstruções nos dutos, também foi exacerbado, pois 19 das 23 casas de bombas do sistema de proteção contra cheias foram desligadas devido a problemas. Contudo, a água não ultrapassou o muro, comprovando tanto sua eficiência e imponência quanto a sua utilidade na proteção contra cheias no centro de Porto Alegre. Sem o muro, com certeza teríamos não apenas o Centro Histórico, mas bairros como Cidade Baixa, Menino Deus, o 4º Distrito, assolados em sua totalidade, ocasionando maiores prejuízos”, explica o vereador.

O projeto começou a tramitar na Câmara e ainda não há prazo para sua avaliação.