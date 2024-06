Tenente Portela: Abastecimento de água será normalizado a partir do meio-dia, após conserto na rede

Equipes da Corsan estão reparando um vazamento na rede de água na Avenida Luís Carlos Prestes, em Tenente Portela, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 10. Foram afetados por interrupção no abastecimento o Centro e os bairros Fries, Ipiranga, Rubino Maroni, Isabel, Nascer do Sol e Loteamento Ramayer. A previsão é de que o sistema seja normalizado gradualmente, a partir do meio-dia.

Para mais informações, podem ser usados os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), WhatsApp (51) 99704-6644 e ligações gratuitas pelo 0800.646.6444.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.

Com informações da Assessoria de Comunicação | Corsan.