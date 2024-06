Miraguaí: Polícia Civil prende suspeito de furto em loja no municípo

A Polícia Civil realizou uma operação referente ao furto ocorrido na Loja Preço Baixo, localizada na Avenida Ijuí, em Miraguaí, no dia 26 de maio. Os agentes da Delegacia de Polícia de Nonoai cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca de Tenente Portela e apreenderam parte dos objetos furtados.

Segundo as informações, a investigação apontou que o principal suspeito do furto reside na cidade de Nonoai. Durante as buscas, os agentes encontraram vários objetos que foram reconhecidos pela vítima como pertencentes à sua loja.

O suspeito foi preso e encaminhado ao presídio, ficando à disposição da justiça