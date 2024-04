Tenente Portela registra redução na incidência de casos de dengue

Tenente Portela tem reduzido a incidência diária de casos positivos de dengue. É o que mostra o acompanhamento semanal divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme os dados, nos últimos sete dias do mês de março foram registrados 92 casos. Este é o menor número no comparativo com as últimas 12 semanas. Apenas a primeira semana de 2024 teve um número inferior, 14. O cenário até aqui, revela que o pico da doença teria sido no período de 19 a 25 de fevereiro, o que correspondeu a oitava semana epidemiológica do ano, quando foram registrados 498 casos.

O gráfico revela uma tendência de queda gradativa durante as últimas quatro semanas. De 342, os casos passaram para 219, depois 147 e agora 92. A Secretaria de Saúde, no entanto, alerta que a redução nas ocorrências não pode resultar em relaxamento das ações de enfrentamento da doença. Os cuidados precisam ser mantidos e intensificados para que estes números sigam caindo. A principal estratégia continua sendo a eliminação de criadouros do mosquito, pois só assim será possível vencer “a guerra contra a dengue”.

A população, em sua maioria, tem feito a sua parte, porém, ainda é frequente as situações em que o cidadão não entendeu a gravidade. Nas visitas diárias dos agentes de saúde e de endemias é comum encontrar pátios com recipientes com água parada, propícios para a proliferação do Aedes aegypti. As caixas d’água e cisternas são os principais vilões. Muitas vezes, lamentavelmente, somente são esvaziadas e limpas com a intervenção dos agentes. Esta tarefa é do cidadão, mas nem todos entendem desta maneira.

O boletim divulgado na segunda, 01, traz um dado que a partir de agora passará a ser utilizado como referência pela Secretaria Municipal de Saúde. Além da confirmação do número de casos registrados no ano, também será informado o total que permanece ativo. Conforme o informativo, no momento são 155. O cálculo é baseado no total registrado nos últimos 10 dias. De acordo com as normas técnicas, de maneira geral, a pessoa infectada pelo Aedes aegypti com o vírus da dengue vai desenvolver os sintomas de 4 a 10 dias após a picada do mosquito.

Jornal Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela