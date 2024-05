Atletas portelenses são campeões da Copa Noroeste de Futebol de Base jogando na equipe GBM de Ijuí

No domingo, 19, os atletas portelenses Mogar Dalosto Teixeira, João Francisco Rohden Mainardi e Pietro Duncke participaram da Copa Noroeste de Futebol de Base Categoria Sub 10, representando o time GBM da cidade de Ijuí, do professor Guilherme Galvão.

Os atletas estão integrados na equipe GBM, que está participando da Nova Liga Gaúcha de Futebol de Iniciação (NOLIGAFI).

Na Copa Noroeste os atletas enfrentaram seis equipes das regiões de Santa Rosa, Santo Ângelo e Três de Maio, obtendo seis vitórias, sem sofrer nenhum gol. Os atletas portelenses trouxeram a medalha de primeiro lugar para o Município, sagrando-se campeões.

Neste final de semana, 25 e 26 de maio, acontecerá aqui no município, na Escola Cléia Salete Dalberto, a Primeira Copa SQUAD/GBB de Tenente Portela. Participarão 35 equipes do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Jornal Folha Popular