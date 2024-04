Confira Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Creditapiranga

Foi publicado no site oficial do Sicoob Creditapiranga, o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária (AGO), que ocorrerá no dia 11 de abril de 2024, às 19h30min. A AGO será realizada de forma semipresencial, no Complexo Oktober em Itapiranga/SC, e transmitida pelo App Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais App Store e Google Play.

As principais pautas da AGO já foram apresentadas e discutidas com os cooperados durante as pré-assembleias realizadas entre março e abril. De acordo com o Edital de Convocação, a ordem do dia contará com os seguintes assuntos para deliberação:

Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2023, compreendendo:

Relatório de gestão; Balanço do exercício de 2023; Demonstração das sobras apuradas; Parecer do Conselho Fiscal; Relatório de auditoria independente.

Destinação das sobras apuradas; Atualização do Regulamento Eleitoral; Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores; Outros assuntos de interesse do quadro social.

Para conferir o Edital de Convocação na íntegra acesse o site oficial da cooperativa: https://www.sicoob.com.br/web/ sicoobcreditapiranga/ publicacoes-assembleares.

A Assembleia Geral Ordinária é a instância máxima da cooperativa e é realizada obrigatoriamente uma vez por ano. Na oportunidade, são deliberados assuntos como a prestação de contas e outros assuntos importantes, por isso, a presença dos cooperados é fundamental.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Sicoob creditapiranga