Frio abaixo de zero no Rio Grande do Sul no começo desta terça

O Rio Grande do Sul teve um amanhecer muito frio nesta terça-feira e com registro de marcas abaixo de zero na região dos Campos de Cima da Serra, no Nordeste do estado, onde houve formação de geada. Na rede do Instituto Nacional de Meteorologia, as menores mínima nesta terça foram de 1,7ºC em Cambará do Sul; 2,0ºC em São José dos Ausentes; 2,8ºC em Dom Pedrito; 3,1ºC em Canela; 3,4ºC em Bagé; 3,7ºC em Jaguarão; e 3,8ºC em Quaraí.

Estações automáticas particulares, porém, indicaram marcas menores no começo muito frio desta terça com marcas negativas e ao redor de 0ºC nos Campos de Cima da Serra e no Sul do estado. As automáticas particulares indicaram mínimas de -0,9ºC em São Francisco de Paula (Tainhas); 0,5ºC em Herval; 0,7ºC em Canela (Caracol); 1,0ºC em Pedras Altas; 2,8ºC em Pinheiro Machado; 2,8ºC em Caxias do Sul; 2,9ºC em São Marcos; 3,0ºC em Bom Jesus e Gramado; e 3,5ºC em Monte Alegre dos Campos.

Em Porto Alegre, as mínimas na rede oficial foram de 7,1ºC em Belém Novo e de 7,4ºC no Jardim Botânico. Já a estação da Secretaria da Agricultura no bairro Lami anotou uma mínima de 5,5ºC. Na região metropolitana, os termômetros apontaram 5,7ºC em Gravataí; 5,8ºC em Nova Santa Rita; 7,1ºC em Barra do Ribeiro; 7,6ºC em São Leopoldo; e 8,1ºC em Campo Bom.

O frio, entretanto, não vai durar muito tempo. O ar frio que chegou ao estado ontem já começa a enfraquecer a partir da tarde de hoje com máximas à tarde perto e ao redor dos 20ºC. Ar mais quente começa a ingressar a partir de amanhã e ao menos até a metade do mês são esperadas temperatura acima a muito acima da média. Até faz um pouco de frio à noite, porque as noites são longas nesta época do ano, mas as tardes terão marcas bastante acima do habitual de junho.

