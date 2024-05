Mortes causadas pela enchente no RS chegam a 113. Há mais de 337 mil pessoas desalojadas

Sul 21 – O número de mortes em decorrência das chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul chegou a 113 até a manhã desta sexta-feira (10). Há uma morte em investigação para determinação da causa, ou seja, se foi causada pela enchente que devastou o estado.

Quase 2 milhões de pessoas foram afetadas em 435 municípios do RS, cujo total é 497 cidades.

Segundo dados da Defesa Civil Estadual, 146 pessoas estão desaparecidas e 337 mil estão desalojadas, ou seja, tiveram que buscar abrigo em casas de familiares ou amigos. Nos abrigos mantidos pelas prefeituras e pela sociedade civil, estão 69,6 mil pessoas.

Até o momento, 70,8 mil pessoas e 9.984 animais foram resgatados em todo o RS. As autoridades ainda contabilizam 75 feridos.

A quantidade de pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul mais que dobrou em 24 horas, passando de mais de 163 mil nessa quarta-feira (8) para 327.105 na quinta-feira (9) e 337 mil nesta sexta, conforme levantamento da Defesa Civil estadual.

São pessoas que tiveram, em algum momento, deixar suas casas e buscar abrigo nas residências de parentes, amigos ou em abrigos públicos.

No total, 1,74 milhão de gaúchos já foram afetados de alguma forma pelas enchentes, ou seja, perderam casas, estão sem luz, água ou comida.

Chuva e frio

As autoridades estão em alerta para agravamento da situação no estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas fortes no Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira (10). A expectativa é de que se prolongue até o domingo (12) com maior intensidade entre o centro-norte e leste do estado, incluindo o litoral norte e o sul de Santa Catarina.

O nível do rio Guaíba está abaixo dos 5 metros, porém os rios do sul do estado começaram a subir e transbordar.