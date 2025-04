Projeto cria fundo para fomentar empreendedorismo inclusivo

Próximos passos O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Desenvolvimento Econômico; de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

“O fundo fortalecerá a inclusão econômica e social, combatendo a desigualdade e promovendo o direito ao trabalho e à participação plena para as pessoas com deficiência”, defendeu o autor da proposta, deputado Duarte Jr. (PSB-MA).

Representantes do governo e de entidades civis serão responsáveis pela gestão do novo fundo.

Dinheiro Os recursos para a iniciativa serão oriundos do Orçamento federal, de doações e de repasses de multas aplicadas em caso de descumprimento de leis de inclusão.

O Projeto de 4333/24 cria o Fundo Nacional de Empreendedorismo Inclusivo, com o objetivo de fomentar iniciativas de micro e pequenos negócios liderados por pessoas com deficiência. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

