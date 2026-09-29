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Região Noroeste

Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela

Atividade estava prevista para esta quarta-feira, 30 de setembro, no Centro Cultural; suspensão ocorre diante da mobilização da CREPDEC 5 no atendimento aos municípios atingidos pelos temporais

29/09/2026 20h44Atualizado há 2 horas
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

O Seminário Municipal de Elaboração do Plano Municipal de Contingência nas Escolas, que estava previsto para esta quarta-feira, 30 de setembro, em Tenente Portela, foi suspenso em razão da mobilização da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC 5) para o atendimento e apoio aos municípios atingidos pelos eventos climáticos registrados nos últimos dias.

A atividade seria realizada no Centro Cultural de Tenente Portela e reuniria representantes da Defesa Civil, entidades, instituições e, principalmente, profissionais e representantes ligados à área da Educação.

O objetivo do encontro era avançar na elaboração dos planos de contingência para as escolas, com orientações técnicas, troca de experiências e definição de metas e procedimentos que possam contribuir para a preparação das comunidades escolares diante de situações de emergência.

A suspensão foi definida após a CREPDEC 5 comunicar que não teria condições de participar da atividade neste momento, devido à concentração das equipes no acompanhamento das ocorrências provocadas pelos temporais que atingiram municípios da região.

Em ofício encaminhado nesta terça-feira, 29 de setembro, à Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil de Tenente Portela, o coordenador regional da CREPDEC 5, Major BM Silvano Oliveira Rodrigues, informou que, diante das ocorrências registradas nos últimos dias, a equipe está concentrada no acompanhamento da situação, no apoio aos municípios atingidos e na articulação dos recursos necessários para a resposta.

No documento, o coordenador regional também destacou a importância do trabalho de prevenção desenvolvido junto às escolas e manifestou a expectativa de que a CREPDEC 5 possa participar de uma próxima oportunidade.

Diante desse cenário, a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil de Tenente Portela, sob a gestão de Cleber Giordani Tesche, optou pela suspensão do seminário, também como forma de solidariedade às comunidades atingidas pelos eventos climáticos na área de abrangência da CREPDEC 5.

"A nova data para a realização da atividade será divulgada posteriormente pelos canais oficiais do Município", afirma Tesche.

 CREPDEC 5 está mobilizada no atendimento aos municípios atingidos

A suspensão do seminário ocorre em um momento de intensa mobilização da Defesa Civil Regional. Conforme relatório parcial da CREPDEC 5, atualizado às 17h20 de 29 de setembro, os eventos de granizo, vendaval e chuvas intensas registrados entre os dias 27 e 29 de setembro já haviam provocado ocorrências em 26 municípios da área de abrangência da coordenadoria.

Até aquele momento, o levantamento contabilizava:

  • 1.153 residências atingidas;
  • 71 galpões danificados;
  • 17 estruturas públicas atingidas;
  • 44 estabelecimentos atingidos;
  • 41 vias obstruídas;
  • 8 pessoas desabrigadas;
  • 118 pessoas desalojadas;
  • 7.043 outros afetados.

Até a atualização do relatório, não haviam sido registrados feridos, óbitos ou desaparecidos. A Defesa Civil ressalta que os números são preliminares e podem sofrer alterações à medida que os municípios concluam os levantamentos.

Entre as situações registradas estão danos em residências, galpões, estabelecimentos e estruturas públicas, além de quedas de árvores, danos à rede elétrica, interrupções no abastecimento de água, obstrução de estradas e vias urbanas e prejuízos em áreas agrícolas.

Em alguns municípios, equipes permanecem trabalhando na distribuição de lonas e no atendimento às famílias. Também estão sendo realizadas ações para a desobstrução de vias e o restabelecimento de serviços essenciais, como energia elétrica, abastecimento de água e comunicação.

Entre os municípios que registraram ocorrências estão Catuípe, São Miguel das Missões, Vitória das Missões, Eugênio de Castro, Tenente Portela, Entre-Ijuís, Pejuçara, Santo Antônio das Missões, São Luiz Gonzaga, Roque Gonzales, Salvador das Missões, Rolador, Caibaté, São Pedro do Butiá, Cerro Largo, Dezesseis de Novembro, Cândido Godói, Sete de Setembro, Guarani das Missões, Ubiretama, Inhacorá, Giruá, Santo Ângelo, Jóia e Coronel Barros, entre outros registros consolidados pela coordenadoria.

Em Tenente Portela, onde ocorrências de granizo foram registradas no dia 27 de setembro, o levantamento parcial apontava 23 residências danificadas e aproximadamente 92 pessoas afetadas, com distribuição de lonas pelo município.

A CREPDEC 5 permanece mobilizada no acompanhamento das ocorrências, no suporte aos municípios e na articulação dos recursos necessários para o atendimento das comunidades atingidas.

Folha Popular

 

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