Derrubadas avança na construção de duas quadras de areia com recursos próprios

A Administração Municipal de Derrubadas avança na construção de duas quadras de areia, sendo uma no Bairro Missões e outra no Bairro Pró-Morar. As obras representam um investimento superior a R$ 240 mil, custeado integralmente com recursos próprios do Município.

O prefeito Miro Mulbeier e o vice-prefeito Cristiano Carvalho acompanharam o andamento dos trabalhos e destacaram que a execução dos projetos é resultado do planejamento financeiro e da economia adotada pelas diferentes secretarias municipais.

Segundo a Administração Municipal, a gestão dos recursos públicos tem possibilitado a realização de melhorias em diferentes áreas, incluindo estruturas destinadas ao esporte, à recreação e ao lazer da população.

As novas quadras ampliarão as opções para a prática de atividades físicas e para a convivência entre os moradores dos bairros atendidos e de outras localidades do município.

Com os serviços em estágio avançado, a previsão é de que as novas estruturas sejam disponibilizadas à população após a conclusão das obras.

Folha Popular: Com informações da Administração Municipal de Derrubadas.