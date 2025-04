Projeto Cereais de Inverno prevê investimento de R$ 4,1 milhões para incentivar a produção de ração animal

Projeto incentiva a ampliação da área cultivada de trigo, triticale e cevada e o volume produzido de grãos para produção de ração – Foto: Aires Mariga/Epagri

A edição 2025 do Projeto Cultivo de Cereais de Inverno – do Programa Terra Boa, executado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), está em operação desde o início de abril. Essa é uma das iniciativas para diminuir o déficit no abastecimento de milho. Os agricultores já podem procurar as cooperativas ou casas agropecuárias credenciadas e formalizar o projeto de parceria. Nesse ano, o Governo do Estado deverá investir cerca de R$ 4,1 milhões no projeto, com previsão de alcançar até 10 mil hectares cultivados com cereais de inverno, representando aumento de 6,1% no valor por hectare apoiado.

O projeto incentiva a ampliação da área cultivada de trigo, triticale e cevada e o volume produzido de grãos para produção de ração, para atender a crescente demanda das cadeias de proteína animal no estado, além de aumentar a cobertura vegetal dos solos. Cada agricultor participante poderá receber um incentivo financeiro de até R$ 410,00 por hectare, com um limite de 10 hectares por produtor, desde que o cereal colhido tenha como destino a produção de ração para alimentação animal.

O cultivo de cereais de inverno também é uma alternativa para diversificação das propriedades e agregação de valor. “Por meio desse projeto temos o propósito de contribuir com o setor produtivo, na busca de diminuir o déficit de milho para produção de ração animal. Também é uma alternativa para o produtor rural diminuir os custos e melhorar a competitividade, com aproveitamento das áreas de plantio, rotação de culturas e proteção do solo”, destaca o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

Produção de milho

Santa Catarina conta com uma cadeia produtiva de proteína animal expressiva e em constante crescimento. De acordo com estudo da Epagri/Cepa, para atender essa produção o Estado necessita anualmente de 8,5 milhões de toneladas de milho para a fabricação de ração. Na safra 2023/2024, a produção de milho em Santa Catarina foi de aproximadamente 2,5 milhões de toneladas, segundo dados disponíveis no Observatório Agro Catarinense.

O déficit na relação de produção e consumo é cerca de 6 milhões de toneladas. Esse volume precisa ser importado de outros estados e países vizinhos para abastecer a cadeia produtiva catarinense. Na atual safra, apesar da redução da área de cultivo de 12% em relação à safra passada, a produção total deve se manter nos 2,5 milhões de toneladas, em função do aumento da produtividade em 32%. A produtividade média registrada no Boletim de março foi superior a 9 toneladas por hectare, nunca antes alcançada no estado. O Giro da safra realizado nas regiões de Chapecó e Xanxerê identificou lavouras com produtividade superior a 15 ton/hectare.

Mais incentivo

A SAR também disponibiliza apoio para cultivo de pastagem de inverno pelo Programa Terra Boa – Kit Forrageiras, destinado ao melhoramento das pastagens, para fortalecer a produção sustentável de leite e carne à base de pasto. Os insumos se destinam à implantação, piqueteamento de pastagens, sobressemeadura de pastagens perenes, instalação de água nos piquetes para consumo animal, entre outras práticas que possam proporcionar melhores produções de alimento aos bovinos e ovinos.

