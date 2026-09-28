WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
Portela FM
Meganet
Fitness
Sicoob
Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Mercado do povo
Sala
Mecânica Jaime
APPATA
Unimed
Justiça

Governo cobra na Justiça gastos do SUS com tratamento de apostadores

Ação foi protocolada contra 17 plataformas de apostas esportivas

28/09/2026 19h19
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou nesta segunda-feira (28) que entrou na Justiça para cobrar os gastos do Sistema Único de Saúde (SUS) com o tratamento dos danos causados pelos jogos on-line.

A ação civil pública foi protocolada na Justiça Federal em Pernambuco contra 17 plataformas de apostas esportivas e pede a reparação mínima de R$ 1 bilhão em danos morais coletivos.

A AGU também requereu à Justiça a restituição em dobro dos valores apostados por pessoas com ludopatia, sintoma que é caracterizado pelo vício compulsivo em jogos.

O órgão citou que os gastos do SUS são maiores que os valores arrecadados pelo governo com os impostos pagos pelas bets, que repassariam cerca de R$ 50 milhões aos cofres públicos.

"As empresas demandadas privatizam proveitos expressivos decorrentes da captação financeira de milhões de apostadores, enquanto transferem para o SUS e para toda a sociedade o custo orçamentário decorrente do adoecimento coletivo", argumentou a AGU.

A advocacia do governo também acrescentou que o modelo de negócio das plataformas é estruturado para maximizar o tempo de engajamento e o volume de apostas, mecanismos que favorecem o vício.

“Esses elementos, tecnicamente equivalentes aos utilizados em jogos de azar com potencial reconhecido de geração de dependência, produzem um efeito colateral sistemático: o adoecimento psíquico de parcela significativa dos usuários, sob a forma de ansiedade, quadros depressivos, transtorno do jogo e, em casos extremos, ideação suicida associada ao endividamento”, completou.

Bets

Mais cedo, entidades que representam as plataformas pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a derrubada da medida provisória que proibiu a exploração e publicidade dos jogos on-line.

Em seguida, a AGU pediu prazo de 72 horas para se manifestar no processo, que será analisado pelo ministro Luiz Fux.

Matéria ampliada

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil TST determina reajuste de plano de saúde e fim da greve da Caixa
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Ministérios pedem derrubada de 5.209 sites de apostas ilegais
© Agência Brasil Fachin defende segurança e transparência na liberação de precatórios
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
19°
Tempo nublado Máxima: 28° - Mínima: 19°
19°

Sensação

0.47 km/h

Vento

92%

Umidade

Portela FM
Sicredi
Fitness
Rádio Municipal
Lazzaretti
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Agro Niederle
Sala
APPATA
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
Sicoob
Sala
Vento Sul
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
APPATA
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Unimed
Mercado do povo
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
Fitness
Municípios
Tenente Portela - RS
Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Derrubadas avança na construção de duas quadras de areia com recursos próprios
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Vento Sul
Tarzan
Fitness
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Sala
Meganet
Lazzaretti
Ponto Grill
APPATA
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado do povo
Agro Niederle
Sicredi
Unimed
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 3 horas Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Há 4 horas Prazo para empresas optarem por Simples é prorrogado para outubro
Há 5 horas Número de transações com Pix caem 10% após proibição de bets
Há 5 horas TST determina reajuste de plano de saúde e fim da greve da Caixa
Há 6 horas Resistência às vacinas contra gripe e covid coloca gestantes em risco
Mercado do povo
Unimed
Ponto Grill
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
Agro Niederle
Lazzaretti
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Mecânica Jaime
Sicoob
Vento Sul
Fitness
Mais lidas
1
Há 3 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 6 dias Grupo Reação Democrática reúne lideranças para discutir eleições de 2026
3
Há 5 dias Seminário regional reúne produtores para discutir cadeia produtiva da tilápia em Tenente Portela
4
Há 1 dia Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
5
Há 6 dias Lei institui atendimento a vítimas de violência física e sexual
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
APPATA
Portela FM
Sicredi
F&J Santos
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Portela FM
Sicoob
Unimed
Agro Niederle
Fitness
Meganet
Tarzan
Lazzaretti
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
Lazzaretti
Mercado do povo
Mecânica Jaime
APPATA
Tarzan
Sala
F&J Santos
Meganet
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados