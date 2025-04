Polícia Militar encontra desmatamento de cinco hectares em São Joaquim

A ação criminosa, que resultou na derrubada de uma significativa área de vegetação nativa, coloca em risco a biodiversidade local e infringe a legislação ambiental vigente. O responsável pela atividade ilegal será devidamente responsabilizado tanto na esfera administrativa quanto criminal, conforme as penalidades previstas pela legislação ambiental.

Durante a ação, os policiais observaram a supressão ilegal de vegetação nativa em uma propriedade rural, onde foi constatado que a destruição da área foi realizada com o uso de máquinas pesadas, como tratores de esteira. No local, foram encontradas grandes pilhas de vegetação, evidenciando o corte de árvores de grande porte.

Na última quarta-feira, 2, a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), por meio do Comando da Polícia Militar Ambiental (CPMA), flagrou o desmatamento ilegal de aproximadamente 5 hectares de mata nativa na localidade de Varginha, em São Joaquim. O local, que abriga diversas espécies de flora ameaçadas de extinção, incluindo o Pinheiro Brasileiro, foi identificado durante uma operação de patrulhamento ambiental.

