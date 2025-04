Projeto define critérios para instalação de usinas nucleares no Brasil

O deputado Julio Lopes (PP-RJ), autor do texto, afirma que o projeto estabelece “critérios claros e objetivos para assegurar que segurança, impacto ambiental e participação social sejam priorizados de forma transparente”.

Um órgão do Poder Executivo será responsável pela aprovação final, com base em pareceres técnicos e nas contribuições da consulta pública.

Plano de emergência Os requisitos específicos incluem a proibição de construção em unidades de conservação, zonas de amortecimento e corredores ecológicos, bem como a exigência de um plano de emergência com rotas de evacuação e infraestrutura de suporte.

Além disso, a proposta prevê que as comunidades afetadas sejam consultadas por meio de audiências públicas, garantindo maior transparência e aceitação social.

A proposta busca garantir a segurança do empreendimento, minimizar os impactos ambientais da atividade e promover a participação social no processo.

