Sessão Solene homenageia mulheres de destaque em comemoração ao Dia da Mulher

A Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, realizada no plenário Aurélio Porto, foi marcada por emoção e reconhecimento. Durante o evento, aconteceu a entrega do prêmio “Mulher Destaque 2025”, uma honraria dedicada a mulheres que se destacam por suas contribuições à sociedade e ao desenvolvimento do município.

As homenageadas deste ano foram: Adriana Mazzonetto Braucks, Azemilde Silveira D'vila, Elisabete Kunde Cocenski, Helena Schneider, Marli Teresinha Schreiner Abegg, Marli Maria Hanauer, Salete Bettio Sala e Soeli Teresinha Petry do Rosário. Cada uma delas teve sua trajetória reconhecida por meio de uma cerimônia que reforçou a importância do protagonismo feminino em diversas áreas.

O evento foi uma oportunidade para destacar o papel fundamental das mulheres na sociedade e celebrar suas conquistas. Mais do que uma homenagem, a solenidade representou um momento de valorização e incentivo à participação feminina em diferentes esferas da comunidade.