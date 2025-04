Escolas da Região Celeiro destacam-se entre as melhores do RS em alfabetização

Na quarta-feira, 2, o Teatro da Feevale, em Novo Hamburgo, foi palco de uma grande celebração da educação pública do Rio Grande do Sul. Com o auditório lotado, representantes de 200 escolas estaduais e municipais foram premiados pelo desempenho na alfabetização dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Entre as instituições homenageadas, destacam-se o Instituto Estadual de Educação Fagundes Varela e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Lenira de Moura Lütz, de Miraguaí, além de três escolas do município de Tenente Portela.

O evento contou com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira, além de secretários municipais e dirigentes educacionais. Durante a cerimônia, Leite ressaltou a importância da cooperação entre Estado e municípios para fortalecer a alfabetização. "O Estado não é apenas gestor da sua própria rede escolar, ele é responsável pela educação gaúcha como um todo. Por isso criamos o Alfabetiza Tchê, para promover essa colaboração essencial", destacou.

As escolas foram reconhecidas a partir do Índice de Qualidade de Alfabetização (IQAe), baseado nos resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) 2023. O reconhecimento não apenas valoriza o esforço das instituições, mas também inclui investimentos financeiros: as 200 escolas com melhores índices receberam valores entre R$ 40 mil e R$ 80 mil, enquanto as escolas com mais desafios pedagógicos foram contempladas com auxílio entre R$ 20 mil e R$ 40 mil para aprimoramento das estratégias de ensino.

Entre os destaques da 21ª Coordenadoria Regional de Educação, o município de Tenente Portela conquistou três das dez premiações destinadas à região. As Escolas Municipais de Ensino Fundamental Arcelino Soares Bueno e Marcílio Dias, além da Escola Estadual de Educação Básica Sepé Tiaraju, atingiram índices entre 90,3 e 81,25 pontos, garantindo sua colocação entre as 200 melhores do Estado.

A secretária municipal de Educação de Tenente Portela, Irinéia Koch, enfatizou a importância do empenho coletivo para o bom desempenho na alfabetização. "Esse prêmio reflete o compromisso dos professores, gestores, alunos e suas famílias. A alfabetização na idade certa é um desafi o que exige envolvimento de toda a comunidade escolar", afirmou. O prefeito Rosemar Sala também celebrou a conquista e reafirmou o compromisso da gestão municipal com a educação.

Criado pela Secretaria Estadual da Educação, o Programa Alfabetiza Tchê busca garantir que todos os estudantes da rede pública estejam plenamente alfabetizados até o final do 2º ano do Ensino Fundamental. Desde sua implementação, já foram realizadas mais de 504 mil avaliações diagnósticas e distribuídos 532 mil kits de material didático. Com um investimento de R$ 50 milhões somente em 2025, a iniciativa tem mostrado resultadospositivos, elevando o Índice de Fluência Leitora de 4,6 para 5,8 pontos no último ano.

A cerimônia também contou com apresentações culturais, incluindo a interpretação dos hinos nacional e rio-grandense pela jovem cantora Luiza Barbosa, ex-aluna da rede estadual. Alunos da Escola Oscar Konrath, de Sapiranga, fizeram uma emocionante demonstração de fluência leitora, comprovando, na prática, os avanços alcançados pelo programa.

Com a adesão de todos os 497 municípios gaúchos, o Alfabetiza Tchê se destaca como um dos principais projetos de fortalecimento da educação pública no estado. Seu modelo de gestão colaborativa e a formação continuada de professores apontam para um futuro promissor na alfabetização infantil no Rio Grande do Sul.

Com informações da Secom e da Ascom de Tenente Portela