Projeto permite doação de bem público dominical a organização religiosa

Doação x cessão de uso Segundo Crivella, a doação é uma opção melhor do que a cessão de uso de imóveis, utilizada hoje para beneficiar entidades. Enquanto na primeira o bem é transferido, na cessão ele é apenas repassado para uso provisório.

A proposta é do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) e altera o Código Civil , que define os bens dominicais.

Pelo projeto, a doação poderá ser revogada se o bem for direcionado a finalidade diferente da acordada no termo de doação. A revogação não dará direito a nenhuma indenização.

