Seminário na Câmara dos Deputados discute direitos dos povos indígenas

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados promove na quinta-feira (10) o 3º Seminário sobre Direitos dos Povos Indígenas no Congresso Nacional.

O debate atende a pedido da deputada Dilvanda Faro (PT-PA) e será realizado a partir das 9 horas, no auditório Nereu Ramos.

Acampamento indígena

Dilvanda afirma que o seminário ocorre simultaneamente ao Acampamento Terra Livre (ATL), que neste ano acontece de 7 a 11 de abril, em Brasília (DF).

"O ATL acontece anualmente e reúne uma multiplicidade de povos, provenientes de vários biomas do País, para discutir as violações dos direitos indígenas e reivindicar o cumprimento das leis por parte do governo federal", explica a deputada. "Atualmente, é considerado o mais importante evento indígena do País, devido à sua dimensão nacional e continuidade temporal."

Continuidade dos debates

Dilvanda Faro diz que a realidade dos povos indígenas em todo o país tem se mantido violenta. "A realização desse seminário é, portanto, uma excelente oportunidade para dar continuidade a esses debates, atualizá-los e, ao mesmo tempo, expressar a presença dessa pauta no cotidiano parlamentar", avalia.