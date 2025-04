Comissão recebe ministra para discutir ações voltadas à ciência, tecnologia e inovação

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados recebe na quarta-feira (9) a ministra do setor, Luciana Santos, para discutir as ações da sua Pasta. A reunião será realizada no plenário 13, às 10 horas.

O debate atende a pedido dos deputado Ricardo Barros (PP-PR), Márcio Jerry (PCdoB-MA) e Daiana Santos (PCdoB-RS).

Ricardo Barros destaca que o segmento de ciência, tecnologia e inovação tem papel fundamental no desenvolvimento do país, pois contribui para elevar a produtividade econômica e criar meios de inclusão social.

"O evento na Câmara será uma oportunidade para que a comissão acompanhe os avanços alcançados pelo ministério, proponha melhorias em programas e identifique oportunidades de modernização do aparato legal e do modelo de governança que rege as atividades do setor", afirma Barros.

Márcio Jerry e Daiana Santos acrescentam que o Congresso Nacional pode ajudar o Poder Executivo no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, na busca por mais eficiência e transparência nas políticas públicas direcionadas ao segmento.