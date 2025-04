Nova ponte em Barra Grande melhora mobilidade e segurança

A comunidade de Barra Grande, no interior de Derrubadas, conta agora com uma nova ponte sobre o rio Barra Grande. A obra, concluída na quinta-feira, 3, foi realizada pela Secretaria de Obras do município para substituir a estrutura anterior, que havia sido comprometida pelas fortes chuvas, tornando a travessia arriscada.

Com 3 metros de largura e aproximadamente 15 metros de comprimento, a nova ponte foi projetada para garantir mais segurança e mobilidade aos moradores. Segundo o secretário de Obras, Juliano Habitzreiter, a construção utilizou materiais de alta resistência para assegurar maior durabilidade.

"Era uma necessidade urgente da comunidade, já que a ponte é essencial tanto para o escoamento da produção agrícola quanto para o deslocamento dos moradores. Agora, com a nova estrutura, a população tem mais segurança e tranquilidade", destacou Habitzreiter.