Escola Lenira de Miraguaí conquista prêmio nacional

Quatro projetos educacionais desenvolvidos na rede pública dos municípios gaúchos de Miraguaí, Tenente Portela, Canguçu e Independência estiveram entre os finalistas do concurso Aprende Brasil Criativo, concorrendo com centenas de projetos inscritos por escolas de todo o país.

O anúncio dos vencedores ocorreu na quinta-feira, 3 de abril, em Curitiba, e contou com a presença dos professores responsáveis por cada projeto finalista, além dos secretários de Educação dos municípios participantes.

Representando Miraguaí, as professoras Marilise Zibetti e Valissa Martins Fortes Tossin estiveram na premiação acompanhadas do secretário municipal de Educação e Cultura, Carlos Faccio. Na ocasião, receberam o prêmio nacional pelo projeto desenvolvido com os estudantes do 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lenira de Moura Lutz. A professora Marilise Zibetti tornou-se bicampeã da premiação, repetindo a conquista alcançada em 2023.

O projeto premiado, intitulado “Vozes Inspiradoras: Mulheres brasileiras que marcaram a história”, foi finalista na categoria Ensino Fundamental - Anos Finais. No contexto das disciplinas de História e Computação, a iniciativa propôs um estudo interdisciplinar sobre brasileiras que foram vítimas de violência, lutaram por resistência e se tornaram inspiração para outras mulheres.

Por meio da criação de um podcast e de uma exposição na escola, os alunos destacaram contribuições relevantes para a luta por igualdade de gênero, direitos humanos e empoderamento feminino, promovendo reflexões sobre a valorização das mulheres na sociedade.

Esta foi a 3ª edição do concurso, promovido pela Aprende Brasil Educação, com o objetivo de valorizar iniciativas criativas desenvolvidas nas escolas públicas brasileiras. Para a gerente de marketing e produto da Aprende Brasil Educação, Damila Bonato, esse reconhecimento é uma forma de destacar a contribuição dos educadores para o ensino no país.

“Basear o ensino em vivências práticas e reais é o desafio que lançamos no Aprende Brasil Criativo. Queremos estimular boas práticas de ensino e aprendizagem e mostrar a importância de proporcionar experiências significativas para os estudantes ao longo da jornada escolar”, ressaltou.

