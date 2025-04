Acidente com ônibus da UFSM deixa mortos e feridos no Vale do Taquari

Um acidente de trânsito registrado no final da manhã desta sexta-feira deixou mortos e feridos no município de Imigrante, no Vale do Taquari. Em nota, a Brigada Militar afirmou “não ser possível estabelecer o número exato de vítimas”. Mais cedo, o subcomandante-geral da Brigada Militar, coronel Douglas da Rosa Soares, afirmou se tratar de ao menos dez mortos. Informações iniciais dão conta de que o ônibus que transportava as vítimas ficou sem freios e capotou ribanceira a baixo.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo transitava no sentido Teutônia/Imigrante, quando saiu da pista pelo lado esquerdo, perdeu os freios e acabou descendo uma ribanceira. A rodovia está bloqueada em ambos sentidos para atendimento da ocorrência.

Além dos 10 mortos, um número ainda não divulgado de feridos foi encaminhado para hospitais da região. O veículo levava um grupo de estudantes e docentes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico, que estavam em visita técnica ao cactário Horst na cidade.

Em nota, a universidade informou que está deslocando uma equipe para acompanhar o atendimento da ocorrência.

Através das redes sociais, a Prefeitura de Imigrante informou que as consultas eletivas no Centro de Saúde e na UBS Daltro Filho estão canceladas na tarde de hoje. A Administração Municipal também pediu que a população evite transitar pela área afetada.

A Prefeitura também informou que os pacientes resgatados estão sendo transferidos para o Hospital Ouro Branco, em Teutônia, Hospital Estrela e Hospital Bruno Born, em Lajeado.

Nota da Brigada Militar

“A Brigada Militar informa sobre acidente envolvendo um ônibus na RSC-453, no município de Imigrante, no Vale do Taquari. O sinistro teria acontecido nas proximidades do quilômetro 4 da rodovia, por volta das 11h15 desta sexta-feira (4/4).

O veículo transitava no sentido Teutônia-Imigrante, quando saiu da pista pelo lado esquerdo, perdeu os freios e acabou descendo uma ribanceira.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado e bloqueou a rodovia em ambos os sentidos para viabilizar a chegada das equipes de socorro e o atendimento às vítimas. A BM também mobiliza equipes do 40º BPM, do Batalhão de Aviação e do Batalhão Ambiental, que apoiam o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil no atendimento da ocorrência.

Até o momento, não foi possível estabelecer o número exato de vítimas. A ocorrência segue em andamento. Mais informações serão encaminhadas após o atendimento do sinistro."