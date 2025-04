Programa Avança SC discute diretrizes para Meio Ambiente e Infraestrutura

Foto: Divulgação

Pensando no futuro de Santa Catarina, o Governo do Estado deu mais um passo importante na construção do plano estratégico de desenvolvimento para a próxima década. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (SEMAE) recebeu nesta sexta-feira, 4, representantes de diversos órgãos estaduais para uma reunião de trabalho coordenada pela Secretaria de Estado do Planejamento. Em pauta, os eixos de Meio Ambiente e Infraestrutura do programa Avança SC.

OAvança SCé uma revisão aprofundada do plano de desenvolvimento socioeconômico catarinense, com projeção até o ano de 2035. O programa busca identificar as principais oportunidades e desafios regionais, a fim de traçar ações coordenadas que promovam um crescimento sustentável, resiliente e socialmente justo em todo o território catarinense.

“Estamos pensando em um projeto de Estado, e não apenas de governo. O que queremos é planejar o melhor futuro para Santa Catarina, validando tendências, ouvindo especialistas e unindo forças entre todas as áreas estratégicas”, destacou a Diretora de políticas públicas da Secretaria de Estado do Planejamento, Larissa Roberta.

Foto: Reprodução/Secom SC

A reunião teve como objetivo aprofundar o diagnóstico e debater propostas ligadas à preservação ambiental, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e à melhoria da infraestrutura estadual, com atenção especial a obras de contenção de desastres naturais, saneamento e mobilidade.

A diretora de Clima, Economia Verde, Energia e Qualidade Ambiental da Semae ressaltou que Santa Catarina já possui dados sobre as regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas, seja por chuvas intensas ou períodos prolongados de seca, e que essas informações serão fundamentais para orientar ações concretas.

“A SEMAE participa do Programa de Governo Avança SC como responsável pelo levantamento de indicadores quantitativos e pelo estabelecimento das metas relacionadas ao eixo do meio ambiente. O desafio agora é transformar esses dados em diretrizes efetivas que atendam tanto às prioridades do Estado quanto às necessidades específicas de cada microrregião. A parceria com as associações dos municípios será fundamental para isso”, afirmou.

O programa Avança SC é estruturado em cinco eixos estratégicos: Meio Ambiente, Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social e Governança Pública. Após as reuniões técnicas de cada eixo, o próximo passo será a construção coletiva das diretrizes e objetivos estratégicos que nortearão o planejamento estadual nos próximos 10 anos.

A previsão é de que a primeira versão do plano consolidado seja apresentada ainda no segundo semestre de 2025.