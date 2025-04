Chuvas deixam mais de 100 desalojados em Angra dos Reis, no Rio

Na capital, sirenes foram acionadas em três comunidades da Tijuca, na zona norte da cidade do Rio, depois das chuvas ultrapassarem 100 mm na região. Houve dois deslizamentos e um desabamento sem vítimas.

As chuvas provocaram a interdição, na manhã deste sábado, da BR-040, em Duque de Caxias, na pista sentido Petrópolis, na região serrana, por volta das 9h30.

Segundo a Defesa Civil, a passagem de uma frente fria tem deixado o tempo instável no estado desde ontem . A previsão continua para chuvas moderadas a fortes, raios e rajadas de vento no Rio de Janeiro.

Além disso, há risco moderado a alto de deslizamentos e inundações em todas as regiões do estado.

Até o momento, as inundações deixaram 115 desalojados no município. Nas últimas 48 horas, choveu 270 milímetros (270 litros por metro quadrado) e foram registradas extravasamentos de outros rios.

As fortes chuvas que começaram na sexta-feira (4) e seguem neste sábado (5) provocaram transbordamento dos rios Japuíba e Caputeram em Angra dos Reis, no litoral sul fluminense.

