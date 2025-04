Hoje é Dia: Parkinson, Dia do Jornalista e Cora Colina são destaques

Muitas datas importantes marcam esta semana, abrangendo temas de saúde, inclusão e direitos humanos. A primeira efeméride que destacamos é o Dia Mundial da Saúde , celebrado em 7 de abril, com foco na prevenção de doenças. As organizações da área e os especialistas preconizam a importância da alimentação balanceada, da regularidade na prática de exercícios físicos e os cuidados com a saúde mental. O programa Revista Brasil, da Rádio Nacional, abordou o tema em uma entrevista esclarecedora, nesta edição de 2023 . A Organização Mundial da Saúde (OMS), que criou a efeméride, destaca a necessidade de garantir que todos os povos tenham acesso aos serviços de saúde. Este foi o foco desta reportagem da Agência Brasil de 2018 . A TV Brasil também deu grande destaque ao tema, falando de políticas de promoção da saúde nesta edição de 2022 do programa Ciência é Tudo .

Ainda na temática de saúde, o dia 11 de abril marca o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson . A enfermidade atinge pessoas com mais de 60 anos e, entre os sintomas, provoca tremores e dificuldades para se movimentar. Apesar de não ter cura, pode ser controlada com medicamentos e hábitos saudáveis. O Ministério da Saúde estima que cerca de 200 mil idosos tenham o problema no Brasil. A doença se manifesta de forma diferente de pessoa para pessoa, e os sintomas nem sempre são os mesmos, o que dificulta um diagnóstico seguro. Por isso, é comum que os pacientes enfrentem falta de entendimento e suporte de familiares e amigos, preconceito e a necessidade de fazer uma verdadeira peregrinação por vários médicos para entender sua real situação. Essas dificuldades foram tema desta reportagem da Agência Brasil , publicada em 2020. Os sintomas, tratamento e preconceito foram destacados nesta reportagem da Radioagência Nacional , no programa Revista Brasília, da Rádio Nacional , e no Repórter Brasil Tarde , da TV Brasil. Todas as edições são de 2023.

Inclusão

Nessa mesma semana também celebramos a diversidade, com o Dia Nacional do Sistema Braille , em 8 de abril. A data foi instituída para chamar a atenção da sociedade sobre a importância de assegurarmos formas de inclusão das pessoas com deficiência visual. E o braile é a única forma de alfabetização de crianças cegas ou com baixa visão. A avaliação dos especialistas e das organizações que trabalham no acesso à educação dessas pessoas é que a acessibilidade melhorou no Brasil, mas ainda é insuficiente, como mostra esta reportagem da Agência Brasil , e esta outra aqui, do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil , ambas de 2023. O tema também foi abordado nesta reportagem de 2022 da Radioagência Nacional .

Liberdade de imprensa

O Dia do Jornalista é celebrado em 7 de abril. A data homenageia os profissionais que desempenham um trabalho fundamental para a sociedade mas que enfrentam cada vez mais dificuldades, como interesses políticos e econômicos, que comprometem a independência da atividade; a concorrência das fake news nas redes sociais e o pior: a violência. Relatório da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) mostra que, no ano de 2022, os jornalistas brasileiros foram vítimas de 557 ataques, 23% a mais do que no ano anterior. Foram gritos, empurrões, socos, ameaças e intimidações, sofridos em pleno expediente ou fora dele. O relatório foi destacado nesta reportagem da Agência Brasil e nesta edição do Repórter Brasil, da TV Brasil , ambas de 2023. Também é expressivo o número de jornalistas que perdem a vida fazendo a cobertura de conflitos armados em diferentes partes do mundo. Em 2024, a ONG Repórteres sem Fronteiras contabilizou 54 mortos, como destacado nesta outra reportagem, também da Agência Brasil .

Combate ao racismo

"Árvores do sul produzem uma fruta estranha. Sangue nas folhas e sangue nas raízes. Corpos negros balançando na brisa do sul." Este é um trecho da letra da música “Strange fruit’, composta e interpretada por Billie Holiday, cantora de blues e jazz americana que nasceu no dia 7 de abril de 1915, há 110 anos. A canção era uma forte e veemente denúncia contra a violência racial em 12 estados do Sul dos Estados Unidos na década de 1940, onde afro-americanos eram linchados, brutalmente assassinados e tinham seus corpos pendurados em árvores, como “frutas estranhas”, como diz a música. Negra, Billie Holiday teve uma vida sofrida e marcada pela violência, e bateu de frente com a sociedade para denunciar o racismo. Donos das casas de shows boicotaram “Strange fruit’. Emissoras de rádio baniram a música, e a própria gravadora, por muito tempo, se recusou a gravá-la. Também o governo americano se incomodou com a comoção social provocada pela música, e Billie foi perseguida pelo FBI, que usou seu vício em heroína como desculpa para cassar sua licença para cantar, em 1947. Os veículos da EBC deram destaque à história e à luta de Billie Holiday e a homenagearam em várias ocasiões, como você pode conferir nas reportagens abaixo:

História Hoje, da Rádio Nacional (2014)

Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil (2015)

Momento Três, da Rádio Nacional (2016)

Antena MEC, da Rádio MEC (2019)

Esporte

O paulista Moacir Barbosa é considerado um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. Mas até sua morte, no dia 7 de abril de 2000, sofreu com a pecha de “vilão” da Copa do Mundo de 1950. Naquele ano, o Brasil sediava seu primeiro mundial e disputou a final com o Uruguai. Os torcedores que lotavam o estádio do Maracanã eram puro otimismo, pois um empate garantiria o título de campeão em casa. Mas, aos 34 minutos do segundo tempo, o ponta-direita Alcides Ghiggia chutou rasteiro, sem tanta força, no canto esquerdo do gol, e Barbosa não alcançou. A multidão no Maracanã se calou, e o gol decretou o bicampeonato do Uruguai, na vitória por 2 a 1. O episódio ficou eternizado como Maracanazo. Saiba mais sobre a trajetória de Barbosa nesta reportagem de 2021 da Agência Brasil , e sobre a derrota do Brasil na final da Copa de 1950 nesta outra aqui , também da Agência Brasil, publicada em 2020.

Literatura

Há 40 anos, no dia 10 de abril de 1985, perdíamos Cora Coralina, poetisa que eternizou, em versos, as coisas simples, a natureza e o cotidiano no interior de Goiás. Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, nome verdadeiro da escritora, vendia doces para se sustentar, e começou na poesia somente aos 75 anos. Com pouca escolaridade – estudou até a quarta série do antigo primário – Cora se destacou na cena literária e recebeu a atenção e admiração de outros gigantes da literatura, como Carlos Drummond de Andrade e Jorge Amado. Especialistas destacam na poetisa sua inteligência simples, madura e densa. A grandeza da obra de Cora Coralina foi tema desta edição do Antena MEC, da Rádio MEC , veiculada em 2019, e desta reportagem da Agência Brasil , de 2020. O programa Revista Brasil, da Rádio Nacional, celebrou os 135 anos do nascimento de Cora em 2024 . E a TV Brasil falou sobre a trajetória da poetisa em 2019, nesta edição do jornal Repórter Brasil .

