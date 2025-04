Do campo para a mesa: doces de Páscoa conectam tradição, renda e sustentabilidade

A residência de Elissandra Mocan localizada na linha Saudade da Serra, em Vista Gaúcha, foi palco, na última sexta-feira (04), de mais um encontro do projeto Produzir para Viver Melhor. A oficina culinária, coordenada pela Emater/RS-Ascar em parceria com o Senar e a Administração Municipal, teve como objetivo ensinar receitas de doces de Páscoa e o tradicional doce alemão de amendoim. Opções que unem sabor, tradição e oportunidade de renda extra.

A extensionista social Karen Kelli Crespan, da Emater local, explicou que a oficina foi pensada com foco na proximidade com a Páscoa. “A gente pensou em receitas simples, como ovos de chocolate recheados, que mesmo com o aumento do preço do cacau, podem ser alternativas caseiras para presentear ou vender. Também uma receita de um tradicional doce alemão de amendoim, uma receita fácil, saborosa e com potencial de mercado”, destacou.

A atividade contou com a participação de 27 integrantes do projeto que além das receitas dos tradicionais doces de Páscoa também receberam receitas à base de peixe.

Produzir para Viver Melhor: um projeto que transforma realidades

O grupo, que já realiza diversas atividades voltadas à produção sustentável e à alimentação saudável, tem sido uma ferramenta importante de geração de renda no meio rural. Um exemplo é a própria Elissandra Mocam, anfitriã do encontro, que iniciou sua participação vendendo produtos na feira e hoje comanda sua própria agroindústria.

“Comecei participando da feira e senti a necessidade de legalizar a produção. Hoje tenho minha agroindústria ‘Pé da Serra’, que fornece para escolas, CRAS e cestas de funcionários. Sou muito grata pelo apoio que recebi”, compartilhou Elissandra.

O prefeito Claudemir José Locatelli participou do encontro e reforçou o valor social e econômico da iniciativa. “O projeto vem mostrando que a propriedade rural tem potencial. A produção de alimentos de qualidade e com segurança é um orgulho para nossa administração. Além de fortalecer a renda no campo, o projeto promove alimentos saudáveis, livres de substâncias que possam prejudicar a saúde”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Agropecuária e Meio Ambiente, André Danette, coordenador do projeto, relembrou o processo de legalização da agroindústria da Elissandra. “Ela começou construindo com receio, sem saber se iria legalizar ou não. Mas hoje tem uma agroindústria regularizada, com aval da Vigilância Sanitária de Frederico Westphalen. É uma realidade que inspira. O grupo já fornece para feiras, escolas, cestas e até cooperativas regionais. Isso é transformar conhecimento em renda. O projeto transforma vidas, fortalece a agricultura familiar e agrega valor à produção rural”, concluiu.