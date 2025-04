Últimos dias para se inscrever no Programa Alfa em Vista Gaúcha

Estão abertas até o dia 08 de abril as inscrições para o Programa Alfa – Alfabetizando para Profissionalizar em Vista Gaúcha. O curso é voltado a jovens e adultos com baixa escolaridade (até a 5ª série) que desejam desenvolver habilidades em leitura, escrita, interpretação, uso de dinheiro e manuseio do celular.

A professora Leni Wesendonck, que ministra as aulas desde a primeira edição do programa, destaca a importância da iniciativa: “Alunos que não tiveram oportunidade de realizar seus estudos, e que têm o 3º, 4º ou 5º ano, podem adquirir mais conhecimentos e autonomia no dia a dia. É importante ter disponibilidade para participar das aulas do início ao fim do programa”, ressalta.

As aulas têm início previsto para 22 de abril, com encontros em três noites por semana, com duração de três horas cada. Para que a turma seja formada, é necessário o mínimo de 12 alunos e máximo de 14.

Requisitos para participar:

Ter 18 anos completos até 30/04/2025

Ser analfabeto ou com baixa escolaridade (até 5ª série)

Residir em Vista Gaúcha

Ter disponibilidade para acompanhar o curso até o fim

O curso será realizado na Escola Estadual Érico Veríssimo, ministrado pela professora Leni, e promovido pelo Senar, em parceria com a Administração Municipal de Vista Gaúcha e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tenente Portela.