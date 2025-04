Município garante R$ 250 mil da Defesa Civil para ações emergenciais

A Administração Municipal de Miraguaí garantiu o repasse de R$ 250 mil da Defesa Civil Estadual para ações emergenciais no município. O valor será utilizado na compra de cestas básicas e na contratação de máquinas para a recuperação de vias públicas danificadas por eventos climáticos.

A conquista é resultado do decreto de situação de emergência emitido pela gestão do prefeito Neco e do vice-prefeito Ricardo, posteriormente homologado pelos órgãos competentes, permitindo a liberação dos recursos. O trabalho contou com apoio técnico da Defesa Civil, especialmente do soldado Charles Teixeira, adjunto da 7ª Coordenadoria Regional, e da equipe da EMATER.

Segundo a Administração, a identificação e o registro detalhado dos danos foram essenciais para demonstrar a gravidade da situação enfrentada por diversas localidades do município, garantindo a aprovação do repasse emergencial.

Além do novo recurso, o município já recebeu 400 cestas básicas nas últimas semanas, destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade. O novo repasse amplia e fortalece as ações de apoio já em andamento.

O soldado Charles ressaltou que novos recursos estão sendo articulados:

“Miraguaí será contemplada com novos repasses, que em breve serão anunciados. A Defesa Civil permanece atenta às necessidades da população e atuando em parceria com a gestão municipal.”

Para os gestores municipais, o recurso representa o resultado de um trabalho técnico e comprometido.

“Nosso compromisso é com as pessoas, e cada conquista como essa mostra que estamos no caminho certo”, destacou o vice-prefeito Ricardo.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7