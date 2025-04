Administração Municipal intensifica ações voltadas ao setor agrícola

A Administração Municipal de Miraguaí, liderada pelo prefeito Leonir Hartk (Neco) e pelo vice-prefeito Ricardo Barbosa Fink, vem intensificando as ações voltadas ao fortalecimento da agricultura no município. Com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, chefiada pelo ex-prefeito Ivanir Botton (Toco), a gestão tem promovido projetos estratégicos, visitas técnicas e trocas de experiências com municípios e instituições da região.

Nesta semana, os gestores realizaram uma visita técnica ao município de Vista Gaúcha, onde foram recepcionados pelo prefeito Claudemir José Locatelli e pelo vice-prefeito André Junior Danette. O encontro teve como objetivo conhecer experiências exitosas na área agrícola, que poderão ser adaptadas à realidade de Miraguaí para impulsionar a produção local.

Durante a visita, a comitiva de Miraguaí confirmou a adesão a um programa de incentivo à produção leiteira, que contará com assistência técnica especializada voltada à melhoria genética dos rebanhos, bem-estar animal, manejo do solo e da água, além de apoio na gestão das propriedades rurais. O objetivo é ampliar a produtividade e a renda dos produtores do município.

Além disso, o secretário de Agricultura, Toco, e o prefeito Neco participaram da Tarde de Campo no Instituto Federal Farroupilha (IFFar), campus Santo Augusto, a convite da diretora-geral, professora Márcia Fink. O evento abordou temas relacionados ao cultivo da mandioca e contou com a presença do deputado federal Elvino Bohn Gass, ocasião em que os gestores reforçaram pedidos de emendas parlamentares para o município.

Desde o início do ano, a atual administração tem dado atenção especial ao setor agrícola. Um exemplo é o trabalho intensificado na produção de silagem, atendendo a uma demanda importante dos produtores locais — ação que supera dificuldades enfrentadas em gestões anteriores.

Com essas iniciativas, a Administração Municipal reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do meio rural, buscando soluções técnicas, parcerias institucionais e apoio direto ao agricultor miraguaiense.



Com informações da Planeta FM – 102.7