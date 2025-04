Comissão aprova projeto que inclui saúde mental nos currículos do ensino fundamental e médio

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto que inclui a saúde mental como tema transversal nos currículos do ensino fundamental e médio. O texto também prevê que as escolas e as universidades incluam em seu calendário letivo uma semana dedicada à saúde mental.

O objetivo é difundir informações, produzir esclarecimentos sobre o tema e prevenir comportamentos de risco.

A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação .

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Rafael Brito (MDB-AL), ao Projeto de Lei 542/21 , do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), e ao Projeto de Lei 3249/21 , apensado. O relator fez apenas alterações de redação e técnica legislativa no texto original.

“A inclusão do tema da saúde mental nos currículos da educação básica contribuirá em muito para conscientizar as crianças e adolescentes sobre os transtornos mentais, seu impacto na vida pessoal e profissional”, afirmou Rafael Brito.

Próximos passos

O projeto ainda será analisado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados e pelo Senado.