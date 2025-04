Santa Catarina é o terceiro maior exportador de mel do Brasil e se destaca na produção nacional

No ano passado o estado se tornou o terceiro maior exportador nacional ficando atrás somente de Piauí e Minas Gerais – Foto: Aires Mariga / Epagri

Santa Catarina é o terceiro maior exportado nacional de mel, com com 5.476,8 toneladas exportadas em 202. Além disso, o estado se consolidou como um dos principais produtores de mel do Brasil, ocupando a 8ª posição no ranking nacional em 2023, com uma produção de 4.234 toneladas, o que representa 6,6% da produção total do país.

Os principais destinos do mel catarinense no ano passado foram os Estados Unidos, que absorveram 81% das exportações, seguidos pelo Reino Unido (10,8%), Alemanha (4,5%), Bélgica (1,2%) e Canadá (1,1%). Esse cenário coloca o estado como um player relevante no comércio internacional de mel, com forte presença em mercados exigentes.

Foto: Reprodução/Secom SC

Conforme dados da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), a produção de mel está bem distribuída por todo o estado, com cerca de 13 mil apicultores e 358 mil colmeias. O maior número de produtores está localizado no Extremo Oeste (32%), Oeste (18%) e Meio-Oeste (16%) de Santa Catarina. Por outro lado, a maior concentração de colmeias está no Planalto Sul (23%), Litoral Sul (17%), Alto Vale do Itajaí (11%) e Extremo Oeste (11%).

Observatório Agro Catarinense: produção agropecuária do mel

Dada a importância da atividade para a agropecuária catarinense, a Epagri/Cepa dedica-se ao acompanhamento da cadeia produtiva do mel e disponibiliza dados sobre produção e número de produtores no painel do Mel do Observatório Agro Catarinense.

A analista de socioeconomia e desenvolvimento rural da Epagri/Cepa, a engenheira-agrônoma Cintia Uller Gómez, explica que no Observatório é possível encontrar informações sobre a produção de mel desde 2013, agrupadas de quatro diferentes formas: para o total do Estado, para as 10 Regiões Agro, para as 20 microrregiões do IBGE e por municípios.

“Esses dados são baseados nos cadastros dos produtores e em comunicações feitas por eles a órgãos oficiais, e são fundamentais para a elaboração de linhas de crédito, ações de extensão rural e de controle sanitário. Por isso, é importante que os cadastros estejam sempre atualizados e que as informações prestadas sejam sempre verdadeiras.”

No painel é possível encontrar o número de produtores e de colmeias tanto no Estado como nas regiões. Além disso, traz informações sobre o número de apicultores segundo a quantidade de colmeias que possuem.

Por: Cristiele Deckert, jornalista bolsista Fapesc Epagri/Cepa

Informações para a imprensa

Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri: (48) 3665-5407/99161-6596