Ministra quer atrair pesquisadores que estão na Argentina e nos Estados Unidos

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, disse que, dada a conjuntura atual, o governo fará um programa específico para atrair pesquisadores brasileiros que estão na Argentina e nos Estados Unidos. A ministra foi convidada para falar sobre os planos da pasta para o ano na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara.

Luciana Santos disse que já existe um programa, o Conhecimento Brasil, para atrair pesquisadores que estão no exterior para voltar para o país ou para integrar redes de pesquisa conjuntas. Ela disse que 2.500 pesquisadores se interessaram pelo programa, sendo que 573 manifestaram o desejo de voltar para o Brasil.

Segundo a ministra, em dois anos, o governo conseguiu investir seis vezes mais no setor que no período do governo anterior. E também fez referência ao aumento das bolsas do CNPq em 40%. Outros pontos destacados pela ministra foram:

ampliação do projeto Sirius com dez novas estações de pesquisa

construção do laboratório Órion, de contenção biológica, que fará estudos sobre patógenos

construção do reator multipropósito para produção de radiofármacos em parceria com a Argentina

projeto CBERS, em parceria com a China, para lançamento de satélite meteorológico e de observação

construção de 19 infovias estaduais (fibra óptica)

ampliação de áreas de monitoramento de desastres do Cemaden

projeto Nova Indústria Brasil (NIB) - R$ 26,4 bilhões investidos de um total de R$ 56 bilhões. 2.176 projetos contratados para modernização da indústria

retomada da Ceitec, empresa que fabrica semicondutores e que deve entrar agora na produção de chips.

Luciana Santos disse ainda que o plano de investimentos em Inteligência Artificial é de R$ 23 bilhões até 2028.

“Quando a gente compara com os investimentos da comunidade europeia, nós temos o mesmo investimento da comunidade europeia. Ou seja, não é algo acanhado ou para fazer de conta, é de ir com força, é para valer que nós estamos entrando no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial”, disse.

A ministra explicou que estão sendo desenvolvidas 35 soluções de software para o uso da Inteligência Artificial e para a IA em português. Também destacou que o supercomputador Santos Dumont passou da posição 500 para a posição 100 no mundo.

Falta de integração

O deputado Fausto Pinato (PP-SP) disse que sente falta apenas de mais integração entre as políticas do governo.

“É que acho que falta um pouco mais de conciliação entre o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Defesa, Ministério de Indústria e Comércio, e até Ministério da Saúde. O ministério, hoje, de Vossa Excelência, na minha modesta opinião, é o mais importante. É o que pode mudar a história do país. É uma planta que nós plantamos agora que pode fazer toda a diferença lá na frente”, observou.

Outra ação que o ministério tem atuado, de acordo com a ministra, é para a formação de jovens em tecnologia da informação e, especialmente, o aumento da participação das mulheres no setor, que hoje é de 15,7%. Para a COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o ministério está atuando na construção do Museu das Amazônias em Belém.

Como prioridades legislativas, ela destacou o projeto que altera a Lei do Bem ( PL 4944/20 ), o que aumenta recursos para o FNDCT ( PL 5876/16 ) e o que regulamenta o uso da Inteligência Artificial (PL 2338/23).