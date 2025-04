Turmas da pré-escola visitam o Bosque Municipal

No dia 19 de março de 2025, as turmas da pré-escola da Escola Municipal de Educação Infantil Meu Primeiro Passo realizaram um passeio especial ao Bosque Municipal de Derrubadas. Acompanhadas pelas professoras regentes Tailine Andressa Ruff Selle e Tais Fernanda Calgaro Giacomini, pelas monitoras Camila Roesch e Kênia Debastiani, e pela diretora Elisabete Cegelski Webler, as crianças tiveram a oportunidade de explorar a natureza de forma divertida e educativa.

O passeio teve como objetivo proporcionar um contato mais próximo com a fauna e a flora locais, além de permitir que os alunos apreciassem as belezas naturais do município de Derrubadas, que recentemente comemorou seus 33 anos de emancipação. Durante a visita, os pequenos respiraram o ar puro do bosque e desfrutaram de momentos de lazer ao ar livre, demonstrando entusiasmo e alegria ao longo de toda a atividade.

A experiência despertou a curiosidade das crianças, que aproveitaram a oportunidade para aprender mais sobre o patrimônio natural da cidade. A iniciativa reforça a importância de vivências fora da sala de aula como forma de aprendizado lúdico e interativo, contribuindo para o desenvolvimento de uma relação de respeito e valorização do meio ambiente.

O passeio ao Bosque Municipal de Derrubadas reafirma o compromisso da Escola Meu Primeiro Passo em oferecer experiências enriquecedoras aos seus alunos, promovendo uma educação que integra conhecimento, cidadania e consciência ambiental.