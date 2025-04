Higiene na educação infantil: aprendizado divertido e cuidados para a vida

As turmas do Pré-1 “A” e “B” da Escola Municipal de Educação Infantil Meu Primeiro Passo vivenciaram uma semana repleta de aprendizados e diversão, com atividades voltadas à higiene pessoal e bucal — temas fundamentais para o desenvolvimento saudável das crianças.

As ações foram conduzidas de forma lúdica e educativa pelas professoras regentes Tailine Andressa Ruff Selle e Tais Fernanda Calgaro Giacomini, com o apoio das monitoras Camila Roesch e Kênia Debastiani. Ao longo da semana, os alunos participaram de uma série de atividades que tornaram os cuidados com o corpo e a saúde mais acessíveis e interessantes.

Histórias infantis dramatizadas ensinaram, de maneira envolvente, a importância de lavar as mãos, escovar os dentes e manter o corpo limpo. Músicas dançadas e encenadas ajudaram a reforçar os conteúdos de forma divertida, despertando a participação ativa das crianças no processo de aprendizagem.

As atividades de mesa também foram destaque, com colagens, pinturas e modelagens que permitiram aos pequenos expressarem seus conhecimentos de forma criativa. Além disso, a prática da escovação dentária foi realizada diariamente na escola, sempre com a supervisão das professoras e monitoras, garantindo a correta assimilação do hábito.

A iniciativa reforça o compromisso da Escola Meu Primeiro Passo com o bem-estar e a formação integral dos alunos. Ao abordar a higiene pessoal e bucal desde os primeiros anos, a escola contribui para que as crianças desenvolvam hábitos saudáveis que levarão por toda a vida.