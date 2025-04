SC Levada a Sério: Governo do Estado entrega licença ambiental para ampliação do Porto de Imbituba

Foto: Eduardo Valente/ GOVSC

Durante a apresentação nesta quinta-feira, 10, do Programa Santa Catarina Levado a Sério – 2ª Edição – Prestando Contas aos 18 municípios que compõem a região da Amurel, o governador Jorginho Mello e a presidente do IMA, Sheila Meirelles entregaram a Licença Ambiental de Instalação (LAI) para a ampliação do Porto de Imbituba.

A licença representa um marco importante no avanço desse projeto, que contribuirá diretamente para o aumento da competitividade e da eficiência do Porto, um dos principais motores econômicos de Santa Catarina. A obra viabilizará um aumento de quase 13% na capacidade anual de movimentação de cargas e, conforme estimativa da SCPAR Porto de Imbituba S.A. tem potencial para gerar cerca de 200 empregos diretos e 650 indiretos.

O processo de licenciamento ambiental foi conduzido pelos técnicos do IMA de forma célere com transparência e dedicação técnica dos servidores para garantir que as exigências impostas pela legislação ambiental fossem cumpridas para o pleno controle ambiental da atividade e garantia da preservação da biodiversidade.

A presidente do IMA, ressalta que a licença certifica o cumprimento das exigências ambientais para o prosseguimento do projeto que é importante e representa mais um passo do estado rumo ao desenvolvimento social, econômico e sustentável.

“Viabilizar a gestão do licenciamento ambiental no nosso estado com responsabilidade resulta na emissão de licenças importantes como essa que contribuem diretamente com o desenvolvimento econômico e sustentável do nosso”, comenta Sheila.