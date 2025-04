Liga de Combate ao Câncer lança revista, apresenta atividades e agradece apoio dos voluntários

Na quinta-feira, 10, a Liga Feminina de Combate ao Câncer promoveu um coquetel em sua sede para celebrar o lançamento de sua revista. O evento reuniu patrocinadores e colaboradores da instituição e teve como principal objetivo apresentar o relatório das atividades realizadas ao longo de 2024, além de contar um breve histórico da organização.

Segundo informações divulgadas na publicação, a Liga finalizou o ano de 2024 com 117 assistidos cadastrados. A revista também destaca que, entre os tipos de câncer, os de mama e próstata continuam sendo os mais prevalentes, mas o levantamento aponta um aumento considerável nos casos de câncer de intestino e de estômago.

Soeli Petry do Rosário, a presidente da Liga, falou sobre os desafios enfrentados durante seus dois anos de mandato à frente da instituição. "Ao encerrar este ciclo, acredito que saio mais fortalecida. Foram muitos desafios, mas não faltaram mãos fortes para nos ajudar. Mulheres guerreiras se dedicaram de corpo, alma e coração, sem medir esforços para alcançar os objetivos da Liga, que sempre foi prestar um serviço voluntário e de excelência às pessoas vulneráveis que enfrentam a doença". Ela também agradeceu profundamente a cada voluntária, destacando que "não tem preço o valor inestimável da ajuda, do sorriso, do abraço de cada uma das voluntárias".

Além das ações de assistência, a Liga conta com uma sala de acolhimento em sua sede, um espaço dedicado a proporcionar conforto e apoio emocional aos pacientes e suas famílias.