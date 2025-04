Sicredi está entre as 5 melhores instituições financeiras brasileiras no ranking mundial da Forbes

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em todo o Brasil e mais de 9 milhões de associados, conquistou a quinta posição do ranking brasileiro do World’s Best Banks 2025, realizado pela Forbes, em parceria com a empresa de estatísticas Statista. Com isso, o Sicredi se mantém entre as cinco melhores instituições financeiras do país segundo avaliação dos seus associados.

Na pesquisa, empresas de 34 países foram avaliadas por 50 mil clientes que deram notas a uma série de critérios, baseando-se no relacionamento dessas pessoas com essas instituições financeiras. Dentre esses fatores estavam: confiança, aconselhamento financeiro, atendimento ao cliente, serviços digitais e termos e condições. Em todos os países pesquisados, a confiança emergiu como o fator mais importante.

Essa avaliação positiva dos associados é reforçada pelo índice de recomendação da instituição financeira cooperativa, verificado pelo método Net Promoter Score (NPS), o qual coloca o Sicredi na zona de excelência na satisfação dos seus associados, tendo como principais diferenciais o relacionamento próximo e o atendimento prestado.

“O ranking da Forbes espelha o reconhecimento do nosso modelo de negócio de colocar o associado sempre em primeiro lugar, promovendo, por meio das nossas 103 cooperativas de crédito, um relacionamento próximo e consultivo. Acreditamos na relevância dos investimentos em canais digitais, e mais ainda na presença física, próxima do associado, onde ele mora, trabalha e tem o seu negócio, seja no campo ou na cidade, e sempre gerando alternativa aos associados e mantendo a humanização nas relações”, ressalta César Bochi, diretor-presidente do Banco Cooperativo Sicredi.

Em 2024, o Sicredi reforçou sua estratégia de expansão do número de agências, ultrapassando 2,8 mil postos de atendimento presencial em todos os estados do Brasil, com 218 novas agências abertas só nesse ano. Atualmente, a instituição financeira tem agências em mais de 2,1 mil municípios do Brasil e, em mais de 200 deles, é a única fisicamente presente.

A instituição financeira cooperativa segue em ritmo de crescimento, com aumento de 22,3% dos ativos em 2024, totalizando R$ 396,8 bilhões. A carteira de crédito total teve acréscimo de 22,4%, chegando a R$ 257,6 bilhões, o que refletiu o apoio às pessoas empreendedoras, produtores rurais e pessoas físicas.

Indicador de benefício econômico – O desempenho das cooperativas de crédito no Brasil também é medido por um índice de benefícios econômicos, com base em metodologia do Banco Central (BC). No ano passado, o Sicredi atingiu o marco significativo de R$ 25,5 bilhões aos seus associados, um aumento de 8,5% em relação ao ano anterior. O valor representou uma economia média de R$ 2.931,17 para cada um dos seus mais de 8,5 milhões de associados, número referente a dezembro de 2024.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Site do Sicredi: Clique aqui

Redes Sociais: Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube | TikTok