Comissão discute qualidade da água nas bacias da Mata Atlântica

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados promove na terça-feira (15) audiência pública sobre o relatório da qualidade da água nas bacias da Mata Atlântica.

O debate atende a pedido do deputado Nilto Tatto (PT-SP), e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 2.

O parlamentar afirma que o relatório da Fundação SOS Mata Atlântica sobre a qualidade da água nos rios do bioma, divulgado em 2024, revela um cenário preocupante.

"A análise, realizada em 145 pontos de coleta em 14 estados, mostrou que mais de 75% dos rios monitorados têm qualidade regular". Isso indica que eles já estão sofrendo os impactos significativos da poluição e necessitam de tratamento para consumo humano.

"Apenas 7,6% dos pontos apresentaram qualidade boa, enquanto 13,8% foram classificados como ruins e 3,4% como péssimos. Nenhum ponto atingiu a classificação ótima." Segundo Nilto Tatto, a comparação com dados anteriores mostra um agravamento da situação.

"Apesar do cenário crítico, há exemplos pontuais de recuperação, como o Córrego Trapicheiros (RJ) e os rios Sergipe e do Sal (SE), que melhoraram de regular para boa", ressalta o deputado. "Esses casos mostram que a recuperação é possível com políticas adequadas e mobilização social."