Miraguaí realiza 5º Encontro de Pais Empoderados com palestra de Monica Botton

A Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, em parceria com a Prefeitura Municipal de Miraguaí e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), promove a quinta edição do Encontro de Pais Empoderados.

O evento, que acontece no dia 28 de abril, às 19h, no salão do grupo da terceira idade Alegria, é voltado à participação dos pais de alunos das instituições de ensino do município. A palestrante convidada será Monica Botton, que abordará temas relacionados ao fortalecimento de vínculos familiares, participação na vida escolar e o papel dos pais na formação cidadã dos filhos.

De acordo com os organizadores, o encontro tem como objetivo oferecer um espaço de diálogo, troca de experiências e reflexão sobre a importância da presença ativa dos pais no processo educativo e no desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.

Com informações da Planeta FM 102.7