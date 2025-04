Crianças vivenciam experiência lúdica e afetiva com cavalos

Os alunos do Pré-Escolar II da Escola Municipal de Educação Infantil Meu Primeiro Passo, de Derrubadas, participaram de uma tarde especial no Parque Municipal de Rodeios, em uma atividade que uniu ludicidade, natureza e afeto.

Idealizada pela professora Elisângela Fernandes, regente da turma, a proposta teve como objetivo proporcionar uma vivência significativa ao aliar o brincar com o contato direto com cavalos, despertando o encantamento das crianças por meio da interação com os animais.

A jornada teve início ainda na escola, com a confecção de cavalinhos de papel e madeira — atividade que resgatou a simplicidade das brincadeiras tradicionais e estimulou a criatividade dos pequenos. O momento mais aguardado foi a visita ao parque, onde os alunos puderam interagir com cavalos de verdade e realizar passeios montados, sempre acompanhados por profissionais capacitados e com todos os cuidados de segurança.

Mais do que uma visita, a experiência foi marcada por acolhimento, inclusão e sensibilidade. As crianças reagiram com entusiasmo, curiosidade e uma conexão natural com os animais — cuja interação é reconhecida, inclusive, por seus benefícios terapêuticos, como na equoterapia, especialmente voltada a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições.

“A proposta foi mais do que uma simples visita. Foi um momento de inclusão, de vivência sensorial e de construção de memórias afetivas. As crianças se mostraram muito envolvidas, e o brilho nos olhos de cada uma delas é algo que ficará para sempre em nossa memória”, destacou a professora Elisângela.

A secretária municipal de Educação, Cristiane Führ, elogiou a iniciativa e ressaltou seu valor no processo de formação das crianças. “Iniciativas como a da professora Elisângela enriquecem o ambiente escolar, pois vão além do conteúdo pedagógico formal. Elas despertam o interesse, estimulam o afeto e criam conexões reais com o mundo. Esse tipo de vivência deixa marcas positivas na formação das crianças e fortalece o compromisso da escola com uma educação humanizada e inclusiva”, afirmou.