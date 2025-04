Projeto altera regra para liberação simplificada de recursos para herdeiros

“A lei tem como critério um indexador [OTN] que não mais existe", explica o autor da proposta, deputado Celso Russomanno (Republicanos-SP). "Isso cria um problema de interpretação para a atualização do valor máximo permitido”, acrescentou.

O texto em análise na Câmara dos Deputados altera a Lei 6.858/80 , que trata do pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelo titular. Essa norma procura facilitar a liberação de pequenos valores.

