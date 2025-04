Comissão transfere mapeamento de propriedade originária de terra pública à União e aos estados

Ele modificou o texto original, por meio de um substitutivo, para determinar que o georreferenciamento será feito pelo poder público independentemente do tamanho da propriedade.

Mudança no texto original O relator, deputado José Medeiros (PL-MT), recomendou a aprovação da proposta do deputado Lucio Mosquini (MDB-RO).

Um decreto do governo federal de 2018 passou a exigir que todas as propriedades realizem o georreferenciamento.

O georreferenciamento é um processo que utiliza coordenadas geográficas para definir com precisão a localização, o formato e os limites de uma propriedade rural. Esse procedimento é realizado com tecnologias como GPS de alta precisão.

