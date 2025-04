Reunião debate próximos passos do Movimento Pró-Ponte

Lideranças políticas e entidades representativas da região Noroeste do Rio Grande do Sul e do Extremo Oeste catarinense participaram, na tarde desta quinta-feira (10), de mais um encontro do Movimento Pró-Ponte, realizado em Barra do Guarita. A reunião teve como foco o fortalecimento das ações voltadas à construção da ponte sobre o Rio Uruguai, ligando os municípios de Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC).

Diferente da expectativa inicial quanto à presença de representantes do governo federal, o encontro concentrou-se no alinhamento entre entidades regionais, associações de municípios e representantes da sociedade civil organizada. Prefeitos e lideranças destacaram a urgência da mobilização junto ao Ministério dos Transportes e outros órgãos federais para garantir a inclusão da obra no orçamento da União.

O prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, esteve presente e ressaltou que ainda existem diversos pontos pendentes, como a definição de recursos, a federalização da rodovia e a articulação com a Secretaria de Logística e Transportes do Estado: “São questões que precisam ser amadurecidas e construídas. É essencial criar mecanismos para sensibilizar quem organiza o orçamento federal e buscar apoio técnico e político para a concretização do projeto.”

Durante o evento, o presidente da Comissão Pró-Ponte, Rodrigo Locatelli Tisott, lembrou que o projeto está em fase final de aprovação, mas destacou que “é preciso união de forças das entidades para garantir os recursos necessários à obra”.

Na última semana, o Departamento de Jornalismo da Rádio e do Jornal Verdade entrou em contato com o DNIT, que informou que os projetos básicos da ponte já estão em andamento, por meio de contrato com a empresa Única Consultores, válido até março de 2026. O contrato contempla estudos e projetos técnicos necessários para viabilizar a obra. No entanto, o órgão esclareceu que as próximas fases — como o projeto executivo, a licitação e a execução — dependem de recursos orçamentários e de diretrizes do Ministério dos Transportes.

O encontro também contou com a presença de cinco associações de municípios, além de entidades como FACISC, FEDERASUL, FAMURS e Rota do Yucumã. Como próximos passos, estão previstas reuniões com o Ministro dos Transportes, audiências com o Ibama e articulações com as bancadas estaduais da ALESC e da ALERS. Um ofício conjunto, assinado pelas entidades envolvidas, será enviado às autoridades em Brasília.